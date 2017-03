SPD setzt im Wahlkampf auf das "Arbeitslosengeld Q"

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD geht mit dem Vorschlag einer längeren Zahlung des Arbeitslosengeldes I auf Stimmenfang im Bundestagswahlkampf. Das Konzept zum "Arbeitslosengeld Q" wurde von der Parteispitze am Montag in Berlin gebilligt, es soll die Qualifizierung stärken und den Versicherungsschutz verbessern.

Das "Arbeitslosengeld Q" soll für die Dauer der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme gezahlt werden, wie Arbeitsministerin Andrea Nahles erklärte. Es entspräche der Höhe des Arbeitslosengeldes I, der Bezug würde nicht auf den ALG-I-Anspruch angerechnet. Nach Beendigung einer Qualifizierungsmaßnahme würde der Anspruch auf ALG erneut nach den bisherigen Regeln einsetzen.

Länger Arbeitslosengeld Die SPD will außerdem die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld ändern. Arbeitslosengeld bekommen derzeit die Menschen, die innerhalb von zwei Jahren vor der Arbeitslosigkeit (Rahmenfrist) mindestens 12 Monate sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben (Mindestvorversicherungszeit). Der SPD-Plan sieht stattdessen vor, die Rahmenfrist auf drei Jahre zu erweitern und die Mindestvorversicherungszeit auf zehn Monate zu senken. Als zusätzliche Maßnahme soll das Schonvermögen in der Grundsicherung von bisher 150 Euro pro Lebensjahr auf 300 Euro pro Lebensjahr verdoppelt werden.

Die SPD will zudem ein "Recht auf Weiterbildung" einführen. Die Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung soll gesetzlich verpflichtet werden, Arbeitslosen, die innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden, ein Angebot für eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, die die Vermittlungschancen nachhaltig erhöht. Bisher hat die Bundesagentur hierbei einen Ermessensspielraum.

CDU dagegen Bei der CDU stieß der Vorschlag von Nahles und SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz erwartungsgemäß auf Widerspruch. Die Christdemokraten wollten nicht warten, bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern vorher ansetzen, machte Generalsekretär Peter Tauber nach einer Sitzung der Parteispitze unter der Leitung von Kanzlerin Angela Merkel in Berlin deutlich.

Natürlich werde auch die CDU die Frage umtreiben, wie man den Menschen in einer digitalisierten Arbeitswelt Ängste und Sorgen nehmen und sie stark machen könne, sagte Tauber. Die Frage sei auch, wie man die Menschen präventiv qualifizieren könne, "damit sie gar nicht mehr arbeitslos werden".

In der Debatte über die Zukunft der Arbeitsmarktpolitik seien "die präventive Qualifizierung und auch eine Qualifizierung, die nicht im Anschluss in die Arbeitslosigkeit, sondern unmittelbar in einen Job führt, das entscheidende Kriterium", sagte Tauber. Hier müssten die Unternehmen "ihren Beitrag leisten, damit Menschen in einer sich verändernden Arbeitswelt arbeiten auch eine durchgehende Erwerbsbiografie vorweisen können."

Die Arbeitgeber seien "besonders in der Pflicht, gerade bei den absehbaren Veränderungen in der Arbeitswelt Angebote zu machen", betonte Tauber. Alle Beteiligten müssten an einem Strang ziehen, diese Aufgabe könne nicht alleine der Bundesagentur für Arbeit übertragen werden.

CSU: Alter Wein Der sozialpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stephan Stracke, warf Schulz und der SPD Rückwärtsgewandtheit vor. "Das Abstellen von älteren Menschen, die Arbeit suchen, in jahrelange Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ist in der Vergangenheit gescheitert", sagte Stracke. Der Vorschlag sei damit "alter Wein in neuen Schläuchen".

Der Arbeitsmarkt sei derzeit "aufnahmefähig wie ein Schwamm", meinte Stracke. Bei der Bundesagentur für Arbeit gebe es 675.000 offene Stellen. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch für Ältere seien "aktuell so gut wie nie".

