SPD überholt die Union in der Wählergunst - Institut

Berlin (Dow Jones)--Bereits die vierte Woche in Folge steigt die SPD in der Gunst der Wähler. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, steigt die SPD gegenüber der Vorwoche um einen Zähler auf 33 Prozent. CDU/CSU verlieren gegenüber der Vorwoche einen Zähler und erreichen 32 Prozent. Damit liegt die SPD im Sonntagstrend erstmals seit zehn Jahren wieder vor der Union.

Die Werte von Linken (8 Prozent) und Grünen (7 Prozent) bleiben unverändert. Ein rot-rot-grünes Bündnis hätte damit eine rechnerische Mehrheit im Bundestag. Die FDP liegt erneut bei 6 Prozent. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und fällt auf 9 Prozent. Für die Partei ist es der niedrigste Wert seit einem Jahr. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Plus 1). Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 09. und 15. Februar 1885 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2017 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 01 AM EST 02-19-17