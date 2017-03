SPD wählt Martin Schulz mit starkem Ergebnis zum neuen Vorsitzenden

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat Martin Schulz mit einem historischen Ergebnis zum neuen Vorsitzenden gewählt. Schulz erhielt in Berlin 605 der 608 Delegiertenstimmen. Das entspricht 99,5 Prozent. "Das ist ein überwältigender Moment für mich. Ich glaube, dass dieser Moment der Auftakt zur Eroberung des Kanzleramts ist", sagte ein strahlender Schulz bei der Verkündung des Ergebnisses.

Nach dem Kriege hatte nur Kurt Schumacher Ende der 40er Jahre ein Zehntel mehr geholt. Selbst Willy Brandt erreichte mit 99,4 Prozent nur einmal dieses Niveau an Zustimmung.

Schulz folgt auf Sigmar Gabriel , der die Spitze der Sozialdemokraten 2009 übernommen hatte. Gabriel gab sich in seiner Abschiedsrede versöhnt mit seiner Partei, die ihm das Leben manchmal schwer gemacht hatte. Ende 2015 erhielt er auf dem Parteitag nur 75 Prozent Zustimmung und hatte sich Anfang 2017 entscheiden, Schulz Platz zu machen.

Seitdem haben die Genossen in der Gunst der Wähler rapide zugelegt und liegen Kopf-an-Kopf mit Kanzlerin Angela Merkels Union. Die CDU-Chefin hatte im Dezember vergangenes Jahr beim CDU-Parteitag mit 89,5 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Kanzlerschaft eingefahren und eine empfindliche Schlappe kassiert.

