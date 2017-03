SPD will mit Begrenzung von Managergehältern Wahlkampf machen

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem die SPD bei der Begrenzung der Managergehälter am Widerstand der Union gescheitert ist, will sie mit dem Thema in den Wahlkampf ziehen. "Wir wollen klar machen, dass wir diese Regelungen in der nächsten Wahlperiode umsetzen wollen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Morgen in Berlin. Wegen der auslaufenden Legislaturperiode sei das SPD-Projekt aber unter Schwarz-Rot tot. "Ich bedauere das sehr."

Bis tief in die Nacht tagten die Spitzen der Großen Koalition über eine lange Liste mit 25 Punkten. Laut Oppermann habe sich die Union vor allem bei sozialpolitischen Anliegen quergestellt.

Die SPD will die in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegene Bezahlung der Führungsriege in Unternehmen eindämmen. "Wir wollten zurück zu Maß und Mitte." Zum einen soll die steuerliche Absetzbarkeit der Gehälter auf jeweils 500.000 Euro begrenzt werden. Zum anderen soll die Hauptversammlung nach den Vorstellungen der Genossen eine Obergrenze für die Bezahlung der Chefetage einziehen.

Die Aktionäre sollen diese über ein Verhältnis zwischen der Bezahlung von Managern und dem Lohn von Facharbeitern definieren. Demnach dürfte zum Beispiel ein Vorstand nur 20 Mal mehr kassieren als ein einfacher Angestellter.

