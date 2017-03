STICHWORT: Die G20

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- Dow Jones schließt leichter -- Lufthansa mit Rekordgewinn -- K+S senkt Dividende nach Ergebniseinbruch -- GERRY WEBER plant Aktienrückkauf -- HeidelbergCement, Tesla im Fokus

Vertreter der chinesischen HNA soll in den AR der Deutschen Bank einziehen. E.ON erhöht Kapital um 10 Prozent. Dürr will Dividende erhöhen. Türkische Notenbank strafft die Zügel - Lira profitiert. Bank of England lässt Zinsen auf niedrigem Niveau. Ford investiert 600 Millionen Euro ins Werk Saarlouis. DAX-Konzerne erreichen neue Rekordwerte.