Saarland verschafft Merkel Atempause

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die hohen Stimmenzuwächse der CDU bei der Landtagswahl im Saarland verschaffen Partei-Chefin Angela Merkel eine Atempause.

Seit Wochen steht die Kanzlerin wegen des "Schulz-Effekts" unter Druck, energischer in den Bundestagswahlkampf zu starten. Am Sonntagabend aber äußerten sich CDU-Vize Julia Klöckner, Kanzleramtschef Peter Altmaier und Generalsekretär Peter Tauber sehr gelassen. "Das ist ein toller Start ins Wahljahr", sagte auch der parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer schon kurz nach 18.00 Uhr.

Der Grund: Das gute Ergebnis von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer nutzt auch Merkel. Die saarländische CDU-Politikerin wird parteiintern als Landesausgabe der Kanzlerin angesehen - sachlich, ruhig, uneitel, so wurde sie am Sonntagabend lobend beschrieben. Wenn dieser Politikstil an der Saar erfolgreich sei, dann könne dies auch für den Bund gelten, hieß es. Vor allem aber jubilierte man im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU, wegen eines anderen Punktes: "Ab heute müssen sich alle fragen, ob der Hype um den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz nur ein Hype ist", sagte Altmaier strahlend.

CDU WAR NERVÖS NACH EINER SERIE VON NIEDERLAGEN

Der demonstrative Jubel bei der CDU zeigt allerdings auch, wie angespannt die Gefühlslage in der Partei nach einer Serie verheerender Wahlniederlagen in den Ländern 2016 und den starken SPD-Werten bundesweit ist. Erst am Wochenende hatte sich im baden-württembergischen Schwetzingen ein neues konservatives Bündnis von Merkel-Kritikern in der CDU gegründet. Der "freiheitlich-konservative Aufbruch" will die Kanzlerin zu einem konservativeren Kurs drängen.

CDU-Generalsekretär Tauber zierte sich zwar, klare bundespolitische Konsequenzen aus der Saar-Wahl zu ziehen - wenn man von einer Absage der Wähler gegen ein rot-rotes Bündnis absieht. Aber hinter vorgehaltener Hand wird sehr wohl die Erwartung betont, dass jetzt die offene Kritik etwa des bayerischen Finanzministers Markus Söder leiser werden dürfte, die Union werde die Bundestagswahl verlieren, wenn sie nicht endlich entschlossener die SPD angreife. Denn laut Tauber zeigte die CDU im Saarland, dass sie sehr wohl das Spagat beherrsche, Merkel im Bund als verantwortungsvolle und auf das Regieren ausgerichtete Politikerin auftreten zu lassen, in einem Bundesland zugleich aber einen energischen Wahlkampf zu führen.

Tatsächlich hat die CDU-Saar mit mehr als 80.000 Hausbesuchen und Telefonketten diesmal stärker als alle anderen Parteien Anhänger aus dem Nicht-Wählerlager reaktivieren können. Den Mobilisierungseffekt gibt es offenbar derzeit eben nicht nur bei der SPD. "Das widerspricht doch komplett der These, dass Merkel die CDU in einen demobilisierenden Einschläferungswahlkampf treibe", sagte ein CDU-Präsidiumsmitglied. Sogar vom ansonsten kritischen Wirtschaftsrat kommt jetzt Lob: Die SPD-Strategie, sich trotz Regierungsbeteiligungen von gemeinsamen Leistungen abzusetzen und dazu noch das Land schlecht zu reden, komme nicht so gut an, sagte der Generalsekretär des CDU-Verbandes, Wolfgang Steiger, zu Reuters.

ERFOLG DER EINHEIT - DIESMAL KEIN STÖRFEUER DER CSU

Und noch eines wurde am Sonntagabend aufmerksam vermerkt: Kramp-Karrenbauer sei die erste CDU-Wahlkämpferin, die von dem Burgfrieden Merkels mit CSU-Chef Horst Seehofer im Januar profitiere. Denn vor den zurückliegenden Landtagswahlen hatte es von der CSU regelmäßig Querschüsse in der Flüchtlingspolitik gegeben. Nun schweigt Seehofer eisern und unterstützt die CDU-Chefin sogar aktiv bei der Abwehr ungeduldiger Wahlkämpfer. Die heiße Phase, so betont auch der Bayer, solle im Bund erst nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai beginnen. Merkel und Seehofer haben zudem durchgesetzt, dass das gemeinsame Unions-Wahlprogramm erst im Juli verabschiedet werden soll.

Der Hintergedanke beider Parteichefs: Wahlen werden immer stärker erst in den letzten zwei, drei Wochen entschieden. Und international warten mit US-Präsident Donald Trump und der französischen Präsidentschaftswahlen im April und Mai sehr viele Unbekannte, die sich auch massiv auf die Wirtschaftslage in Deutschland auswirken könnten. Das spricht gegen zu frühe Festlegungen etwa bei Steuererleichterungen - und ein Aufspringen auf den "Schulz-Effekt". Das Saar-Ergebnis wird als Bestätigung dieses Kurses gesehen.

Angesichts des Drängens der CDU-Innenpolitiker auf einen härteren Asylkurs hat Merkel aber auch hier am Sonntag Rückenwind für ihre Position bekommen. Denn Kramp-Karrenbauer gehört eher dem linken Parteiflügel an. Sie hat Merkels Linie in der Flüchtlingspolitik mitgetragen - und nun ein Ergebnis von über 40 Prozent eingefahren.