Sachverständigenrat hebt deutsche Wachstumsprognosen leicht an

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat seine Prognosen für das Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr leicht angehoben und auf eine Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten hingewiesen. Wie aus der aktualisierten Prognose hervor geht, rechnet das Gremium für 2017 jetzt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 (bisher: 1,3) Prozent und für 2018 mit 1,6 Prozent Wachstum. 2016 war die deutsche Wirtschaft um 1,9 Prozent gewachsen.

Bereinigt um die unterschiedliche Anzahl von Arbeitstagen wird das BIP nach Einschätzung der Sachverständigen 2017 und 2018 um 1,7 bzw. 1,6 Prozent steigen. 2016 waren es 1,8 Prozent gewesen.

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem Aufschwung", schreiben die Experten in ihrem Papier. Die Ausweitung der Produktion geht ihrer Aussage nach vollständig auf einen Anstieg der inländischen Verwendung zurück, während der Außenbeitrag leicht negativ sei. Getrieben werde der Aufschwung durch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine prozyklische Fiskalpolitik.

"Das Wachstum liegt nach wie vor merklich oberhalb seines Potenzials, und die Kapazitäten der Wirtschaft sind bereits überausgelastet. Zuletzt haben steigende Verbraucherpreise die Realeinkommensanstiege etwas abgeschwächt", warnen die Experten. 2017 und 2018 werden die HVPI-Verbraucherpreise ihrer Prognose nach um 2,2 bzw. um 1,6 Prozent steigen.

Der Sachverständigenrat fordert die EZB angesichts der makroökonomischen Entwicklung und vor dem Hintergrund zunehmender Stabilitätsrisiken auf, "die Beendigung des Aufkaufprogramms so bald wie möglich einzuleiten".

Der hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss signalisiert aus Sicht des Sachverständigenrates kein makroökonomisches Ungleichgewicht. Vielmehr seien zeitlich begrenzt wirkende und strukturelle Faktoren dafür verantwortlich, etwa die expansive Geldpolitik der unabhängig handelnden EZB, der kräftige Ölpreisverfall, der demografische Wandel und steigende Eigenkapitalquoten im Unternehmenssektor.

"Statt darauf abzuzielen, den Leistungsbilanzsaldo um seiner selbst willen zu vermindern, sollte die deutsche Wirtschaftspolitik durch angebotsseitige Maßnahmen die Attraktivität des Standorts für Investoren und dadurch das Produktionspotenzial stärken", raten die Experten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2017 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 00 AM EDT 03-20-17