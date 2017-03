Schäuble findet türkisches Verhalten "zum Weinen"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat das jüngste Verhalten der Verantwortlichen in der Türkei mit Ernüchterung quittiert. Bei einer Pressekonferenz sagte Schäuble auf die Frage, ob Deutschland einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung des Landes leisten wolle: "Die Antwort lautet ja, aber natürlich muss die Türkei dafür die Voraussetzungen aufrechterhalten oder auch wieder herstellen - denn im Augenblick ist es ja wirklich in einem hohen Maße nur zum Weinen."

Schäuble erklärte, er habe mit dem türkischen Vizepremier Mehmet Simsek bei einem jüngsten Treffen darüber gesprochen, "was in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage der Türkei getan werden könne, um partnerschaftlich zu helfen", und einen "ganzen Katalog" an Maßnahmen aufgestellt. Nach der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel habe er Simsek aber "gesagt, das wird jetzt sehr schwierig unter diesen Umständen". Ankaras Vizepremier habe dies verstanden.

