Schäuble hält Griechenland-Hilfe ohne IWF für möglich - Zeitung

MÜNCHEN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht die Eurozone dafür gerüstet, um Griechenland auch ohne Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu unterstützen. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung am Freitag. Die bisherigen Programme habe man mit dem IWF gemacht. "Falls er entscheiden würde, sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zu beteiligen, könnten die Europäer die Idee haben (...): eine eigene Lösung im europäischen Währungssystem", sagte Schäuble der Zeitung. Aber in diesem Fall müssten die Europäer selbst die in einem neuen Hilfsprogramm vereinbarten Bedingungen "deutlich besser" durchsetzen. "Damit könnten wir etwa den Europäischen Rettungsfonds ESM beauftragen". Das müsste zuvor vom Deutschen Bundestag gebilligt werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2017 16:37 ET (21:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 37 PM EST 01-12-17