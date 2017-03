Schäuble zeigt Zuversicht für Treffen mit US-Finanzminister Mnuchin

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich vor einem Treffen mit seinem neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin am kommenden Donnerstag optimistisch gezeigt, dass die USA die beschlossenen Regulierungen nicht grundsätzlich zurückdrehen werden. Die Ankündigung der USA, die Regulierung zu überprüfen, sei "ja noch nichts Falsches, denn wir überprüfen auch ständig unsere Finanzmarktgesetzgebung", sagte Schäuble bei einer Konferenz zur Rolle regional verankerter Banken im Rahmen des deutschen Vorsitzes bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20).

Die USA hätten auch erklärt, dass sie eine öffentliche Unterstützung für in Schwierigkeiten geratene Banken weiter ablehnten, und bestimmte Entlastungen für kleine Banken gefordert, wogegen ebenfalls "keine Einwendungen zu erheben" seien. "Deswegen sehe ich auch den Gesprächen mit meinem amerikanischen Kollegen mit Zuversicht entgegen", betonte Schäuble. "Ich glaube, dass wir ziemlich gemeinsamen Grund haben und dass wir auch übereinstimmen, dass an den grundsätzlichen Lehren aus der letzten Finanzkrise festgehalten werden muss".

Für große Banken seien "strenge Aufsichtsregeln" nötig, insbesondere hinreichende Kapital- und Liquiditätsanforderungen, machte der deutsche Finanzminister klar. Mit Blick auf protektionistische Tendenzen warnte Schäuble aber: "Nationalismus und Protektionismus sind niemals die richtige Antwort, das gilt eigentlich heute noch mehr als in früheren Zeiten". In der Finanzkrise habe man gelernt, wie wichtig stabile Finanzmärkte für eine stabile Ordnung seien und die richtigen Lehren gezogen. "Wir müssen an diesen Lehren festhalten", betonte Schäuble.

