Scheidender US-Botschafter warnt Trump vor Setzen auf Zerfall der EU

BRÜSSEL (AFP)--Der scheidende US-Botschafter bei der EU hat den künftigen US-Präsidenten Donald Trump davor gewarnt, auf einen Zerfall der Europäischen Union zu setzen. Mitglieder von Trumps Team hätten bei Vertretern von EU-Institutionen angerufen und gefragt, wer nach Großbritannien die nächsten Austrittskandidaten seien, sagte Anthony Gardner am Freitag vor Journalisten in Brüssel. Dies sei die Hauptfrage der Trump-Mitarbeiter gewesen.

Es sei "reine Torheit, Wahnsinn", auf eine "Fragmentierung Europas" zu setzen, warnte Gardner. Der bisherige US-Botschafter bei der EU räumt wegen des Regierungswechsels in Washington seinen Posten nach drei Jahren. Er machte den Brexit-Wegbereiter und ehemaligen Chef der EU-feindlichen Ukip-Partei, Nigel Farage, für die Herangehensweise des Trump-Teams an die EU verantwortlich: "Das ist ist eine Wahrnehmung, die vermutlich Nigel Farage in Washington sät."

Farage hatte Trump als erster britischer Politiker nach dessen Wahlsieg getroffen und war schon mehrfach im New Yorker Trump-Tower zu Besuch. Beide Männer verstehen sich offenbar prächtig: Trump hatte der Regierung in London vorgeschlagen, Farage zum neuen britischen Botschafter in Washington zu machen.

Am Donnerstag war auch die rechtsextreme französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen im Trump Tower gesichtet worden. Offenbar traf sie Trump aber nicht. Le Pen will eine Volksabstimmung über den Austritt aus der EU abhalten.

Gardner sagte weiter, er hoffe, dass Trump in der Frage der Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise hart bleibe. Für ihn sei es "undenkbar und eine Schande", wenn die USA ihre Sanktionen lockern würden, sagte der Diplomat. Er verwies dabei auch auf die Vorwürfe gegen Moskau, die US-Wahlen durch bei Hacker-Angriffen beschafftes Material beeinflusst zu haben. Wer Gardners Nachfolger in Brüssel wird, ist bisher unklar.

