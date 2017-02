Schindler zahlt mehr Dividende und kündigt Sonderdividende an

-Anzeige-

Der Schweizer Aufzug- und Fahrtreppenhersteller Schindler (ISIN: CH0024638212) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 3,00 Franken (ca. 2,81 Euro) je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr (2,70 Franken) um 11 Prozent erhöht. Zusätzlich zur regulären Dividende soll noch eine außerordentliche Dividende im Zusammenhang mit dem Verkauf von ALSO in Höhe von 2,00 Franken ausgeschüttet werden.Beim derzeitigen Aktienkurs von 178,77 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,57 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 16. März 2017 statt.Die Umsätze von Schindler kletterten im Jahr 2016 um 3,1 Prozent auf 9,68 Mrd. Franken im Vergleich zu 2015. In Lokalwährung gerechnet stiegen die Erlöse um 3,6 Prozent. Der Gewinn stieg um 10,2 Prozent auf 823 Mio. Franken. Vor Sondereffekten lag der Konzerngewinn bei 766 Mio. Franken. Schindler erwartet aufgrund des hohen Auftragsbestands für 2017 eine Umsatzzunahme zwischen 3 und 5 Prozent in Lokalwährungen. Ein Ausblick für den Konzerngewinn wird mit der Publikation der Halbjahreszahlen bekannt gegeben.Schindler wurde 1906 gegründet. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Aufzügen, Fahrtreppen und Fahrsteigen. Die Produkte des Konzerns aus Luzern befördern täglich eine Milliarde Menschen.Redaktion MyDividends.de