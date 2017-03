Schlechte Noten für Klimaretter Deutschland zur großen Klimakonferenz

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Während sich die Bundesregierung mit einer großen internationalen Konferenz in Berlin als Musterschüler des Klimaschutzes zeigt, scheitert Deutschland an den eigenen Klimazielen. Nach den Berechnungen des Umweltbundesamtes hat Deutschland trotz aller Windräder und Solarfelder mehr klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen als im Vorjahr.

Demnach stieg der Ausstoß um 4 Millionen Tonnen auf rund 906 Millionen Tonnen CO2. Damit wird unwahrscheinlicher, dass Deutschland sein Klimaziel für das Jahr 2020 erreicht, die Klimagasemissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. "Grund für den steigenden CO2-Ausstoß hierzulande ist der Verkehrsbereich, der 5,4 Millionen Tonnen mehr CO2 verursachte", erklärte die Chefin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, unmittelbar vor der Eröffnung des "Berlin Energy Transition Dialogue". Sie verlangte von der Politik, das Steuerprivileg für Diesel abzuschaffen und die Lkw-Maut auf das gesamte Straßennetz auszudehnen.

Die Bundesregierung sieht Deutschland hingegen weiterhin als Musterschüler in Sachen Klima. "Für uns Deutsche ist die Energiewende ein großer Exportschlager, das merke ich immer wieder, wenn ich bei meinen Auslandsreisen darauf angesprochen werde", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Vorfeld der zweitägigen Konferenz mit Teilnehmern aus 93 Staaten. Die Energiewende sei kein nationales Projekt, sondern eine globale Aufgabe. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) verwies auf die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien und die Investitionszyklen, die stärker in den Blick genommen werden müssten.

Eine auf der Klimakonferenz veröffentlichte Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) drängt die Weltgemeinschaft, beim Kampf gegen die Erderwärmung rasch ernst zu machen. In den nächsten drei Jahren muss demnach die Spitze des weltweiten Treibhausgasausstoßes erreicht werden, um danach steil abzufallen, damit die Erderwärmung auf 2 Grad begrenzt werden kann.

Bis zur Mitte des Jahrhunderts sind weltweit gewaltige Investitionen in Höhe von 29 Billionen Euro in Energieeffizienz, Batteriespeicher, Gasabscheidung unter der Erde und Erneuerbare notwendig. Durch die Investitionen wird das Wachstum angeschoben und die wegfallenden Stellen in alten Kraftwerken werden laut den Experten vollständig durch neue Jobs ersetzt.

March 20, 2017

