Schlumberger und Weatherford bilden OneStim Joint Venture

Schlumberger und Weatherford gaben heute eine Vereinbarung zur Erstellung von OneStimSM bekannt, einem Joint Venture, um Fertigprodukte und Dienstleistungen für die Entwicklung von unkonventionellen Ressourcengebieten in den Bodenmärkten der Vereinigten Staaten und Kanada bereitzustellen. Das Joint Venture wird eines der breitgefächertsten mehrstufigen Fertigportfolios auf dem Markt zusammen mit einer der größten Hydraulic Fracturing-Flotten in der Branche anbieten.

Weatherford wird sein führendes mehrstufiges Fertigportfolio, kosteneffiziente regionale Produktionskapazitäten und seine Lieferkette beisteuern. Schlumberger wird dem Joint Venture Zugang zu seinen branchenführenden Oberflächen- und Bohrlochtechnologien, effiziente betriebliche Prozesse und moderne Geo-Engineering-Workflows zur Verfügung stellen.

Schlumberger und Weatherford halten jeweils einen Eigentumsanteil von 70 beziehungsweise 30 Prozent an dem Joint Venture. Die Transaktion soll in der 2. Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden und unterliegt noch den behördlichen Zulassungen sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen. Laut den Bedingungen des Gründungsvertrages werden Schlumberger und Weatherford alle ihre jeweiligen Hydraulic Fracturing-Druckpumpanlagen an Land in Nordamerika, mehrstufige Fertigstellungen und Pump-down-Perforierungsgeschäfte beisteuern. Weatherford wird von Schlumberger auch eine einmalige Barzahlung in Höhe von 535 Millionen US$ erhalten.

Schlumberger verwaltet das Joint Venture und wird es für Finanzberichte konsolidieren.

Schlumberger Chairman und CEO Paal Kibsgaard kommentierte: "Das Joint Venture schafft einen neuen Marktführer in Bezug auf Hydraulikleistung und mehrstufige Fertigtechnologien an Land in Nordamerika, der dank seiner Größe eine kostengünstige und sehr wettbewerbsfähige Dienstleistungserbringungsplattform bietet. OneStimSM ist einzigartig positioniert, um Kunden die führende operative Effizienz und erstklassige Hydraulic Fracturing- und Fertigstellungstechnologien zur Verfügung zu stellen, während zugleich Vollzyklus-Gewinne für die Aktionäre von diesem Markt deutlich verbessert werden."

Weatherford Chairman William E. Macaulay sagte: "Das OneStimSM Joint Venture schafft einen führenden Anbieter unkonventioneller Produkte und Dienstleistungen an Land in Nordamerika. Diese Transaktion ermöglicht es Weatherford, seine Bilanz zu entschulden, während eine erhebliche Exposition gegenüber dem unkonventionellen Markt beibehalten wird. Diese Transaktion wurde einstimmig vom Verwaltungsrat genehmigt und wird für beide Parteien erheblichen Wert schaffen."

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Schlumberger ist in über 85 Ländern tätig, beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter aus über 140 Nationen und liefert das in der Branche umfassendste Sortiment an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis zur Förderung sowie Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2016 einen Umsatz in Höhe von 27,81 Milliarden US-Dollar aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

Über Weatherford

Weatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im Bereich Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Erdöl- und -gasindustrie bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Länder tätig und verfügt über ein Netzwerk von rund 900 Standorten, einschließlich Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www. weatherford.com oder verbinden Sie sich via LinkedIn, Twitter, YouTube und Facebook.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Meinungen, Prognosen und Projektionen in Bezug auf die zu erwartenden Nutzen des Vorhabens; der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen behördlichen Genehmigungen und anderen Abschlussbedingungen abzuschließen; Zukunftschancen für das Joint Venture und seine Produkte und Dienstleistungen; und alle anderen Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, finanziellen Bedingungen, Annahmen oder zukünftigen Ereignisse oder Leistungen der Parteien oder des Joint Ventures sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Diese Aussagen unterliegen unter anderem der Erfüllung der Abschlussbedingungen für das Vorhaben, dem Risiko, dass das Vorhaben nicht erfolgt, negativen Effekten aufgrund der Anhängigkeit des Vorhabens, der Fähigkeit, die erwarteten Nutzen aus dem Vorhaben umzusetzen, dem Zeitpunkt, um das Vorhaben zu vollziehen, und anderen Risikofaktoren in Schlumbergers und Weatherfords jüngsten 10-K-Formularen sowie anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, abrufbar auf der Internet-Adresse der SEC (http://www.sec.gov). Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und die Parteien übernehmen keinerlei Verpflichtung zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Berichtigung solcher Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten.

