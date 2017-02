Schmidt will Umstellung auf Bio-Landwirtschaft erleichtern

BERLIN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Christian Schmidt will Bauern eine Umstellung auf Bio-Produktion erleichtern. "Die Nachfrage ist größer als das Angebot von unseren heimischen Äckern. Dieses Potenzial müssen wir heben", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Branchenmesse Biofach, die am Mittwoch in Nürnberg beginnt, will er eine Strategie mit Impulsen vorstellen.

Geplant seien unter anderem "eine Erleichterung der Möglichkeiten der Umstellung und eine zielgerichtete Unterstützung dieser Umstellung", sagte Schmidt. Forschung etwa für geeignetes Saatgut und biologischen Pflanzenschutz solle verstärkt werden.

"Bio liegt im Trend und wird bei den Verbrauchern immer beliebter", sagte Schmidt. Der Markt für Bio-Lebensmittel sei im vergangnen Jahr auf einen Umsatz von fast zehn Milliarden Euro gewachsen. Zudem gebe es viele konventionelle Landwirte, die auf ökologische Landwirtschaft umstellen wollen. Um das Ziel eines Anteils von 20 Prozent Ökolandbau an der gesamten Agrarfläche schneller zu erreichen, seien Impulse nötig. Derzeit werden 6,5 Prozent der Fläche bio bewirtschaftet./sam/DP/zb