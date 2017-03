Schottisches Parlament stimmt für erneutes Unabhängigkeitsreferendum

Edinburgh (Reuters) - Das schottische Parlament hat am Dienstag wie erwartet grünes Licht für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum gegeben.

Die Volksabstimmung über eine Trennung von Großbritannien soll Ende 2018 oder 2019 stattfinden. Die britische Premierministerin Theresa May will am Mittwoch den Antrag auf den Austritt ihres Landes bei der EU in Brüssel einreichen.