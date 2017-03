Schulz-Effekt trägt SPD nicht zum Sieg

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Der Schulz-Effekt reicht für gute Umfragen, vorerst aber nicht für den Wahlsieg.

Das räumt auch Martin Schulz ein, als er am Sonntagabend erstmals als SPD-Chef eine Landtagswahl bewerten muss. "Ich kann den heutigen Tag nicht zu den guten zählen", sagt der Kanzlerkandidat am Sonntag vor SPD-Anhängern in der Parteizentrale in Berlin. Er sei am Nachmittag "eigentlich zuversichtlich" gewesen, dass die SPD vor der CDU liegen könne. Mit rund 30 Prozent hielten die Sozialdemokraten aber nur ihr Ergebnis von 2012. Die SPD sieht die Ursache vor allem in der Ablehnung für Rot-Rot an der Saar und im Amtsbonus für Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

SPD-Politiker zeigten sich am Wahlabend bemüht, das Wahlergebnis so zu bewerten, dass der Schulz-Effekt mitnichten verpufft sei. Der 61-jährige Schulz war im Januar als Kanzlerkandidat nominiert worden. Seither hat die SPD in Umfragen in Bund und Ländern deutlich zugelegt. Wahlforscher sprechen vom Schulz-Effekt, die SPD sieht den "Schulz-Zug" Richtung Kanzleramt rollen. Doch der erste Test des Schulz-Effekts an der Wahlurne geht ernüchternd aus: Der SPD bleibt nur der erneute Gang in eine große Koalition unter CDU-Führung.

MAAS: "OHNE SCHULZ KEINE 30 PROZENT"

"Ohne Martin Schulz wären wir gar nicht auf 30 Prozent gekommen", sagt der Saarländer und Bundesjustizminister Heiko Maas. Im Umfragen im Januar hatte die SPD noch bei 24 bis 26 Prozent gelegen. "Wir haben also deutlich aufgeholt", nimmt auch Schulz für seine Partei in Anspruch.

Vor allem zwei Aspekte haben die Wahl nach Darstellung aus SPD-Reihen am Ende entschieden: Hohe Zufriedenheitswerte von 80 Prozent für Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer - und die Diskussion, dass es erstmals im Westen eine Koalition aus SPD und Linkspartei geben könnte. "Die Leute dort wollten Rot-Rot nicht", hieß es aus der SPD-Spitze. Die Frage Rot-Rot habe viele Diskussionen ausgelöst, sagte auch Maas. Der frühere SPD-Chef Oskar Lafontaine, der als Spitzenkandidat der Linkspartei antrat, habe bis weit in das SPD-Lager hinein polarisiert. "Das hat uns sicherlich nicht geholfen", sagte Maas.

SCHULZ FORDERT VON EIGENER PARTEI LANGEN ATEM

An mangelndem Einsatz von Schulz kann es kaum gelegen haben. Der 61-Jährige war im Saar-Wahlkampf stark engagiert, ließ sich von der SPD als "halber Saarländer" vereinnahmen: Medienwirksam besuchte er das Elternhaus seines Vaters in Spiesen-Elversberg und sagte seinem dort lebenden Großcousin zu, bei dessen Goldhochzeit in sechs Jahren komme er noch einmal vorbei: "Dann komme ich als Bundeskanzler." Am Sonntag rief er per Twitter zur Wahlteilnahme auf: "Mit oder ohne Rechtspopulisten im Parlament aufwachen? Es liegt an Dir, wenn Du im Saarland lebst."

Mancher in der SPD kann dem für sie enttäuschenden Ausgang an der Saar auch Gutes abgewinnen. "Das sorgt in der ganzen Euphorie auch für Realismus", sagt ein Mitglied des Parteivorstandes. Ein anderer SPD-Stratege meint, die 100-Prozent-Wahlergebnisse für Schulz als SPD-Chef und als nordrhein-westfälischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl hätten Sorgen ausgelöst, dass die Erwartungen zu sehr in die Höhe schössen. Etwas Abkühlung schade daher nicht.

Aus Sicht der Linkspartei und eines Parteienforschers muss die SPD ihren Kurs überdenken. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch etwa stichelt, für eine Ablösung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Herbst müsse "konkret untersetzt" werden, was Schulz und die SPD inhaltlich wollten. Der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte sagt voraus, die SPD werde sich fragen müssen, ob ihr Gerechtigkeitswahlkampf in einem Land mit hohen Zufriedenheitswerten nicht ins Leere laufe. Doch SPD-Generalsekretärin Katarina Barley will daran nicht rütteln lassen: "Es gibt in diesem reichen und starken Deutschland Menschen, denen es nicht so gut geht, wie sie es verdienen."

SPD-Vizechef Ralf Stegner zeigte sich zuversichtlich, dass der Amtsbonus für den Ministerpräsidenten bei der nächsten Landtagswahl Anfang Mai in seinem Heimatland Schleswig-Holstein seiner Partei zugute kommen werde. Doch er mahnt: "Umfragen sind das eine, Wahlergebnisse sind das andere." Schulz ruft seine Partei auf, einen langen Atem zu haben, bis zur Bundestagswahl sei es ein Langstreckenlauf: "In der Fußballersprache haben wir heute das 1:0 erlebt. Aber wir sind eine kampfstarke Truppe."