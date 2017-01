Schulz: Koalition entscheidet über Grube-Nachfolge

BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD werden die Nachfolge des zurückgetretenen Bahnchefs Rüdiger Grube unter sich ausmachen. "Natürlich wird in der Koalition über die Besetzung entschieden", sagte der designierte SPD-Vorsitzende Martin Schulz am Montag in Berlin.

Schulz deutete an, dass er selbst mitentscheiden werde. Die Koordinierung der Koalitionsarbeit liege bei Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), "und das in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Partei", sagte Schulz. Namen für einen Nachfolger nannte er nicht.

Zuvor hatte der Konzern mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat einstimmig Grubes Bitte entsprochen habe, mit sofortiger Wirkung seine Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden aufzuheben und seinen laufenden Vertrag durch eine Auflösungsvereinbarung zu beenden. Der Aufsichtsrat werde zeitnah über eine Nachfolge entscheiden, hieß es weiter.

Dem Aufsichtsrat gehören zehn Anteilseignervertreter sowie zehn Arbeitnehmervertreter an. Die Bundesrepublik Deutschland ist alleiniger Aktionär des Unternehmens.

