Schulz: Rot-Rot im Saar-land hätte keine Be-deu-tung für Bund - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ein mögliches Bündnis im Saarland keine Bedeutung für den Bund. Schulz sagte der Bild am Sonntag, eine Koalition mit der Linkspartei im Saarland bedeute für den Bund "nichts". "Wir kämpfen nur für unsere eigene Stärke", fügte er hinzu. "Im Saarland gilt dasselbe wie im Bund: Wir wollen stärkste Partei werden. Wer danach mit uns regieren will, ist herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen", so Schulz. Er wolle, dass SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger Ministerpräsidentin werde.

March 26, 2017 03:47 ET (07:47 GMT)

