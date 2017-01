Schulz: SPD hat den Führungsanspruch in diesem Land

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Tag nach der Kür den Anspruch seiner Partei auf den Posten des Regierungschefs unterstrichen. "Die SPD hat den Anspruch, dieses Land zu führen als die führende Partei", sagte Schulz am Mittwoch nach einer Sondersitzung der SPD-Fraktion in Berlin. In Zeiten einer auseinanderdriftenden Gesellschaft sei die SPD der "Schutzwall" gegen die Feinde der Demokratie, zu denen Schulz ausdrücklich die AfD zählte.

Eine Aussage über mögliche Koalitionspartner vermied der frühere EU-Parlamentspräsident. Die SPD werde ihr Programm voranstellen und danach müssten sich die anderen Parteien richten. Schulz versprach, dass die SPD im anbrechenden Wahlkampf den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU bis zum letzten Tag erfüllen werde.

Die Abgeordneten hatten den neuen Spitzenmann mit Beifall und Jubel empfangen. "Martin Schulz ist ein Kanzlerkandidat, der den vollen Rückhalt der SPD-Fraktion hat", sagte Fraktionschef Thomas Oppermann.

Am Vortag hatte der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel überraschend erklärt, nicht bei der Bundestagswahl gegen Angela Merkel (CDU) antreten zu wollen. Schulz sei der richtige Mann mit den besten Chancen, begründete Gabriel seine Entscheidung. Schulz soll auch den Parteivorsitz der Sozialdemokraten übernehmen. Laut Oppermann wird Gabriel, der Nachfolger Frank-Walter Steinmeiers als Außenminister wird, im Wahlkampf eine dienende Rolle einnehmen.

