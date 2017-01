Schweizerische Nationalbank erzielt Milliardengewinn

BERN (dpa-AFX) - Wechselkursgewinne haben der Schweizerischen Nationalbank nach tiefroten Zahlen 2015 im vergangenen Jahr wieder einen Milliardengewinn beschert. Die Bank schloss das Jahr mit einem Plus von gut 24 Milliarden Franken (22,4 Mrd Euro) ab, wie sie am Montag in Bern mitteilte. Allein 19 Milliarden Franken Gewinn entfielen auf Fremdwährungspositionen. Zudem profitierte die Bank vom gestiegenen Goldpreis.

Noch vor 18 Monaten hatte die Zentralbank auf einen Rekordverlust zugesteuert: Mitte 2015 fehlten gut 50 Milliarden Franken in den Kassen. Die Bank konnte ihre Position im zweiten Halbjahr zwar verbessern, beendete das Geschäftsjahr 2015 aber trotzdem mit einem Verlust von 23 Milliarden Franken./oe/DP/stb