Seibert sieht "nichts Neues" in Seehofers möglichem Treffen mit Trump

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat gelassen auf Presseberichte reagiert, nach denen versucht wird, ein Treffen zwischen dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und Bayerns Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) zu arrangieren. "Es ist überhaupt nichts Neues, dass deutsche Ministerpräsidenten - und auch nicht nur der aus München - Auslandsreisen machen und dort Regierungschefs treffen", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

"Das hat es in der Vergangenheit gegeben, auf allen Seiten, und deswegen habe ich das jetzt auch hier nicht zu kommentieren," sagte er zu Berichten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegel, nach denen ein Unternehmer mit guten Kontakten zu Trump ein solches Treffen zustande bringen soll.

Seibert wollte aber nicht sagen, ob etwaige Bemühungen Seehofers um ein Treffen mit Trump mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abgesprochen seien. Über vertrauliche Gespräche der Bundeskanzlerin mit anderen Parteivorsitzenden oder Ministerpräsidenten gebe er keine Auskunft, betonte er.

Der Sprecher von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte bei derselben Pressekonferenz, er wisse nicht, ob dies mit dem Auswärtigen Amt oder mit Gabriel selbst abgestimmt sei. Seehofer sei ja aber auch schon beim russischen Präsidenten Wladimir Putin gewesen. "Das war sicherlich auch ein nützlicher Besuch", sagte Gabriels Sprecher Martin Schäfer. "Und jetzt warten wir es doch einfach einmal ab."

February 13, 2017 06:40 ET (11:40 GMT)

