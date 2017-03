Siemens erhält Milliardenauftrag vom US-Verteidigungsministerium

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens AG hat einen staatlichen Großauftrag in den USA an Land gezogen. Im Rahmen eines über fünf Jahre laufenden Vertrags wird die Tochtergesellschaft Siemens Medical Solutions USA unter anderem Radiologiesysteme an das US-Verteidigungsministerium liefern, wie die Behörde mitteilte. Der Auftrag, der auch Zubehör und Training umfasst, hat ein Volumen von bis zu 4,13 Milliarden US-Dollar.

Die Siemens-Aktie ist kurz nach Handelsbeginn rund 1,4 Prozent fester. Ein Händler wertet positiv, dass sich Siemens gegen General Electric habe durchsetzen können.

March 29, 2017 03:27 ET (07:27 GMT)

