Software AG gibt Startzeitpunkt des Aktienrückkaufs bekannt

DAX etwas leichter -- Dow Jones kaum bewegt -- VW bekennt sich in USA in Abgasskandal schuldig -- US-Arbeitsmarkt robust -- EVOTEC-Aktie auf 15-Jahreshoch -- Tesla, Zalando, STADA im Fokus

Eurokurs weitet Vortagesgewinne aus. Marihuana könnte zu einem bedeutenden Jobmotor werden. BMW ruft knapp 122.000 Autos in den USA zurück. METRO hält trotz Aktionärsklagen an Zeitplan für Aufspaltung fest. May: London wird nach Brexit keine "gewaltigen Summen" an EU zahlen.