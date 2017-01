Sonntagstrend: Zustimmung zur Union wächst

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Union kann offenbar von der Sicherheitsdebatte nach Silvester in der Wählergunst profitieren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU/CSU auf 38 Prozent. Das ist ein Plus von zwei Zählern und der höchste Wert seit einem Jahr.

Die SPD legt um einen Prozentpunkt auf 22 Prozent zu. Die AfD verliert einen Punkt und kommt auf 12 Prozent. Auch Linke (9 Prozent) und FDP (5 Prozent) verlieren jeweils einen Zähler. Die Grünen liegen wie im letzten Sonntagstrend, der am 25. Dezember erschien, unverändert bei 10 Prozent, die Sonstigen bei 4 Prozent.

Emnid hat für den Sonntagstrend zwischen dem 03. und 05. Januar 834 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

