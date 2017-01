Spitzentreffen betont Bedeutung der Stahlindustrie

Von Stefan Lange und Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--In einem Spitzengespräch mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die IG Metall faire und sichere Bedingungen in der europäischen Stahlindustrie gefordert. "Wenn nicht in Kürze die notwendigen Weichenstellungen in Brüssel getroffen werden, sehen wir den Fortbestand einer wichtigen Schlüsselindustrie mit ihren Arbeitsplätzen in Gefahr", erklärte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann nach dem Treffen, an dem auch Betriebsräte aus der Stahlindustrie teilnahmen. Gabriel versprach, für fairen Wettbewerb zu sorgen.

Hofmann warnte, ohne die deutsche Stahlproduktion würde die gesamte industrielle Wertschöpfungskette unter Druck gesetzt werden. "Deshalb brauchen wir einen Emissionshandel, der anspruchsvolle Umweltziele verfolgt, aber gleichzeitig die Stahlindustrie nicht in ihrer Substanz gefährdet", sagte er.

Gegen Preisdumping Hofmann forderte zudem "effektive Außenhandelsinstrumente, um dem Import von Stahl zu Dumpingpreisen Einhalt gewähren zu können". Die Beschäftigten und die IG Metall setzten darauf, dass sich die Bundesregierung gegenüber der europäischen Union weiter klar und eindeutig dazu positioniere.

Minister Gabriel versprach genau das. Die Stahlbranche sei eine Schlagader der deutschen Wirtschaft, die zahlreiche Arbeitsplätze und wichtige Wertschöpfungsketten sichere, sagte der SPD-Chef. Zum Überleben brauche sie einen fairen internationalen Wettbewerb und "deshalb lassen wir nicht nach, diesen sicherzustellen und Verzerrungen durch weltweite Überkapazitäten abzubauen".

Global Forum soll es richten Gabriel verwies dazu auf Bemühungen auf europäischer Ebene, aber auch im Rahmen der laufenden deutschen G20-Präsidentschaft. Mit der Einrichtung des Global Forum im Dezember 2016 sei ein erster wichtiger Schritt in Umsetzung der G20-Schlussfolgerungen von Hangzhou gemacht worden. "Dieses Format bietet die Chance, die globale Herausforderung der Stahlüberkapazitäten auch global anzugehen", erklärte Gabriel.

Mitte Dezember hatten sich in Berlin Vertreter aus etwa 30 Staaten zur Gründung des Global Forum getroffen. Hintergrund sind die drastischen Preisrückgänge beim Stahl in Europa aufgrund der steigenden Stahlmengen, die vor allem aus dem asiatischen Raum auf den europäischen Markt drängen.

