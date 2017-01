Sprecher - Trump wird über Freihandelsabkommen schnell entscheiden

Washington (Reuters) - Der künftige US-Präsident Donald Trump will offenbar schnell Entscheidungen in der Handelspolitik treffen.

"Ich glaube nicht, dass er damit warten wird", sagte sein Sprecher am Donnerstag in Washington. Trump hatte angekündigt, das transpazifische Handelsabkommen TPP nicht umzusetzen und das Nafta-Abkommen mit Kanada und Mexiko neu auszuhandeln. Trump könne diese Entscheidungen per Erlass regeln, sagte sein Sprecher. Deswegen sei damit in Kürze zu rechnen. Trump hat angekündigt, statt auf Vereinbarungen zwischen mehreren Staaten auf bilaterale Verträge zu setzen.

Das Handelsabkommen TPP war ein wichtiges Projekt von Trumps Vorgänger Barack Obama . Mitglieder sollten neben den USA etwa Japan und Australien, nicht aber China werden. Befürworter erwarten deswegen, dass der wirtschaftliche Einfluss der Volksrepublik in der Region auf Kosten der USA wächst. Obama wollte auch ein Freihandelsabkommen mit der EU schließen. Die Gespräche darüber befanden sich aber schon vor der Wahl Trumps in einer Sackgasse.