Städte und Gemeinden wollen auch nach 2018 Integrationshilfen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Kommunen haben vom Bund dauerhafte Hilfen für die Integration von Flüchtlingen verlangt und die Länder dazu gemahnt, ihnen die bis 2018 zugesagten Bundesmittel von 2 Milliarden Euro jährlich voll zukommen zu lassen. Sie stellten sich hinter Forderungen, zugesagte Hilfen des Bundes auf dieses Jahr vorzuziehen.

Es müsse "eine dauerhafte Anschlussregelung ab dem Jahr 2018 gefunden werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. "Die Bundesländer sind aufgefordert, die vom Bund bereitgestellte Integrationspauschale ungekürzt an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten."

Die Flüchtlingsintegration sei "die zentrale Herausforderung für die Kommunen" für die nächsten Jahrzehnte, konstatierte Landsberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. Bund und Länder müssten dafür sorgen, dass ausreichend und flächendeckend Integrationskurse ohne lange Wartezeiten zur Verfügung stünden, forderte er. Die Flüchtlinge sollten dann Kursen zugewiesen werden. Dringend geboten bleibe aus Sicht der Kommunen eine flächendeckende Wohnsitzauflage.

Kommunen ärgern sich über "Vollkaskomentalität" Verbandspräsident Roland Schäfer verlangte zudem angesichts einer erhöhten Terrorgefahr und weiter wachsender Alltagskriminalität eine Stärkung der inneren Sicherheit in Deutschland. Nötig sei ein "Bündnis für mehr Sicherheit", meinte der Bürgermeister von Bergkamen. Unter anderem forderte er einen Ausbau der Videoüberwachung.

Ausdrücklich stellte sich der Städte- und Gemeindebund hinter die Forderung mehrerer nordrhein-westfälischer Landräte, die vom Bund geplante Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro vom Jahr 2018 auf 2017 vorzuziehen. "Alle Kommunen sind sich einig, dass wir Geld immer brauchen, und zwar möglichst schnell", sagte Schäfer. Landsberg betonte allerdings, sinnvoller wäre ein Umbau des Sozialsystems weg von einer "Vollkaskomentalität", um die Kommunen von Kosten zu entlasten.

In der Unions-Bundestagsfraktion stieß die Forderung der Landräte aus Nordrhein-Westfalen jedoch auf taube Ohren. Er könne "keinen Anhaltspunkt dafür erkennen, die beschlossene Entlastung um jährlich 5 Milliarden Euro auf Kosten des Bundeshaushalts um ein Jahr vorzuziehen", erklärte der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), in seinem Antwortschreiben an die Kommunalpolitiker. "Selten hat eine Bundesregierung eine so kommunalfreundliche Politik betrieben wie die jetzige."

January 02, 2017 06:28 ET (11:28 GMT)

