Standard Motor Products hebt Dividende an

Der amerikanische Automobilzulieferer Standard Motor Products (ISIN: US8536661056, NYSE: SMP) kündigt eine Dividende von 19 US-Cents je Aktie an und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 2 US-Cents oder 11,8 Prozent. Im Vorquartal zahlte der Konzern 17 Cents aus. Aktionäre erhalten die Dividende am 1. März 2017 (Record date: 15. Februar 2017).Standard Motor Products zahlt auf das Jahr hochgerechnet künftig 0,76 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 50,75 US-Dollar (Stand: 1. Februar 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,50 Prozent.Standard Motor Products wurde 1919 gegründet. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 300,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 270,04 Mio. US-Dollar).Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn mit 4,49 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. US-Dollar.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de