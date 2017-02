Stellenabbau wird konkret: Commerzbank-Aktie verliert: Risikovorsorge drückt Gewinn - auch 2017 kein Gewinnsprung erwartet | Nachricht | finanzen.net

Gleichwohl fielen die Zahlen nicht so schwach aus wie erwartet. Zudem verbesserte die Commerzbank ihr Kapitalpolster deutlich.

Im Handel stoßen die Ergebnisse, insbesondere die Kapitalquote, auf ein positives Echo. "Die Zahlen sind durchgehend gut", sagt ein Marktteilnehmer. Die Aktie stieg im XETRA-Handel zunächst um rund 1 Prozent, verliert aktuell jedoch mehr als 4 Prozent.

Der Nettogewinn sank im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 183 von 193 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur mit 155 Millionen Euro gerechnet. Der Vorsteuergewinn sank auf 305 von 364 Millionen Euro. Auch hier war deutlich weniger erwartet worden. Das Zins- und Handelsergebnis stieg im Schlussquartal leicht auf 1,28 von 1,27 Milliarden Euro. Die Erträge vor Risikovorsorge legten auf 2,399 von 2,240 Milliarden Euro zu. Ein positiver Effekt war der Erlös aus dem Engagement bei der Heta, der österreichischen Abwicklungsanstalt.

Im Gesamtjahr 2016 gab es allerdings einen deutlichen Einbruch. Die Commerzbank verdiente unter dem Strich 279 Millionen Euro, nachdem sie im Vorjahr mehr als 1 Milliarde Euro geschafft hatte. Analysten hatten mit 251 Millionen Euro gerechnet. Die Bank selber hatte vage einen dreistelligen Millionenbetrag in Aussicht gestellt. Das Zins- und Handelsergebnis sank auf 5,4 von 6,2 Milliarden Euro. Die Erträge vor Risikovorsorge verringerten sich auf 9,4 von 9,8 Milliarden Euro.

Risikovorsorge für Schiffsfinanzierung belastet

Ein Grund für den niedrigeren Gewinn war die deutlich höhere Risikovorsorge. Sie stieg im Schlussvierteljahr wegen der erhöhten Rückstellungen auf das verbleibende Portfolio an Schiffskrediten der Commerzbank auf 290 von 112 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr kletterte die Risikovorsorge auf 900 von 696 Millionen Euro, was fast ausschließlich der Verschlechterung der Schiffsmärkte geschuldet war.

Die Bank geht davon aus, im kommenden Jahr eine Risikovorsorge für die Schiffsfinanzierung von 450 bis 600 Millionen Euro zu buchen. Sie plant, ihr Portfolio von Schiffskrediten bis 2020 vollständig abzubauen. In den beiden Kundensegmenten wird 2017 eine gleichbleibende Risikovorsorge angestrebt.

Das kommende Jahr wird ganz im Zeichen des Konzernumbaus stehen, den der neue Vorstandschef Martin Zielke dem Institut verordnet hat, um der chronischen Profitabilitätsschwäche der Bank Herr zu werden. Große Gewinnsprünge sind entsprechend nicht zu erwarten, zumal 2017 der erste Teil der Restrukturierungsaufwendungen von insgesamt 1,1 Milliarden Euro für das Programm "Commerzbank 4.0" verbucht werden soll. Dem Umbau sollen über 9.000 Stellen zum Opfer fallen.

Weiterer Abbau der Risiken

Bei der Kapitalausstattung kam die Commerzbank weiter voran. Sie steigerte die harte Kernkapitalquote bei Vollumsetzung der Bankenvorschriften nach Basel 3 per Ende Dezember auf 12,3 Prozent. Schon Ende September hatte die CET-1-Quote bei soliden 11,8 Prozent gelegen. Die Quote soll 2017 stabil bei mindestens 12 Prozent bleiben.

Der Anstieg der Kapitalquote war auf den weiteren Abbau der Risiken zurückzuführen. Die risikogewichteten Aktiva sanken per Ende 2016 auf 190 Milliarden Euro nach 195 Milliarden Euro zum Ende des dritten Quartals. Mit der verbesserten Kapitalausstattung habe man sich Spielraum für die Restrukturierungsbelastungen und die regulatorischen Vorgaben geschaffen, so die Bank.

Kundensegmente steigern Gewinne im Quartal

Die neu eingeteilten Kundensegmente steigerten ihren operativen Gewinn zumindest in der Quartalsbetrachtung. Auf Jahressicht entwickelten sie sich unterschiedlich.

Der Bereich "Privat- und Unternehmerkunden" steigerte seinen operativen Gewinn im Quartal bei leicht rückläufigen Erträgen auf 235 vom 227 Millionen Euro, wobei sich hier positive Sondereffekte niederschlugen. Auch im Gesamtjahr legte der Gewinn leicht zu. Das Kreditwachstum habe über dem Marktdurchschnitt gelegen.

Das Segment "Firmenkunden", dem im Rahmen der Neuordnung auch das Investmentbanking zugeschlagen wurde, verbuchte im Vierteljahr einen kräftigen Ergebnisanstieg auf 360 von 258 Millionen Euro. Auch hier sanken die Erträge. Im Gesamtjahr gaben sowohl Erträge als auch Gewinn deutlich nach.

Stellenabbau wird konkret

Beim groß angelegten Commerzbank-Stellenabbau wird es ernst. "Wir werden im März die formellen Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern beginnen", sagte Finanzchef Stephan Engels am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Wie bereits bekannt, sollen bis zum Jahr 2020 rund 9600 der aktuell 45 000 Vollzeitstellen wegfallen, um die Bank wettbewerbsfähiger zu machen.

Insgesamt kostet der Umbau die Bank 1,1 Milliarden Euro. "Das dürfte zu gleichen Teilen zwischen 2017 und 2018 aufgeteilt werden", sagte der Finanzchef Sobald eine Übereinkunft mit den Arbeitnehmern erzielt worden sei, werde der erste Teil der Kosten verbucht - das passiert nach den Erwartungen von Engels gegen Ende des Jahres.

Der Finanzchef geht aber nicht davon aus, dass schon in diesem Jahr nennenswert Stellen wegfallen. Das passiere erst später, führte er aus. Die Commerzbank stellt sich neu auf mit Fokus auf das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft. Gleichzeitig legt sie ein Augenmerk auf die Digitalisierung und stockt in bestimmten Bereichen das Personal auf.

Auch 2017 kein Gewinnsprung erwartet

Nach dem Gewinneinbruch 2016 erwartet die Commerzbank zudem im laufenden Jahr keinen großen Sprung beim Gewinn. "Es wird auch 2017 wieder Sondereffekte geben. Aber was klar ist: 2017 und 2018 sind geprägt durch den Umbau, den wir machen, das wird natürlich Teil der Ergebniswirkung sein", sagte Konzernchef Martin Zielke am Donnerstag in Frankfurt. Die Bank will unter anderem Tausende Stellen streichen. Im vergangenen Jahr hatte die Commerzbank wegen des Zinstiefs und problematischer Schiffskredite mit 279 Millionen Euro unter dem Strich drei Viertel weniger verdient als ein Jahr zuvor. "Auf der Ertragsseite haben wir uns schon Wachstum vorgenommen", sagte Finanzvorstand Stephan Engels mit Blick auf 2017.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: Commerzbank AG, Julia Schwager/Commerzbank AG, mf