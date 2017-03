Stratec steigert die Dividende das 13. Jahr in Folge

Die Stratec Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555) wird den Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,75 Euro) ist dies eine Anhebung um knapp 3 Prozent. Damit erhalten die Aktionäre seit Aufnahme der Dividendenzahlung im Jahr 2004 das 13. Mal in Folge eine höhere Dividende.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns aus Birkenfeld liegt beim aktuellen Kursniveau von 47,60 Euro bei 1,62 Prozent. Die Hauptversammlung des Laborgeräteherstellers findet am 14. Juni 2017 statt. Das TecDAX-Unternehmens hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2016 dank der Zukäufe ein Wachstum der Umsatzerlöse von 25,9 Prozent auf 184,9 Mio. Euro erzielt.

Das EBIT beträgt 32,2 Mio. Euro nach 26,9 Mio. Euro im Vorjahr. Adjustiert wurden diese Ertragszahlen um Sondereffekte in Höhe von 8 Mio. Euro aus Transaktions- und Integrationstätigkeiten im Zusammenhang mit zwei in 2016 erfolgten Unternehmensakquisitionen. Die EBIT-Marge beträgt 17,4 Prozent (Vorjahr: 18,3 Prozent).

Aufgrund von Umbaumaßnahmen sind in den nächsten drei Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt etwa 4 Mio. Euro geplant. Im Geschäftsjahr 2017 werden die beiden in 2016 akquirierten Unternehmen erstmals vollständig konsolidiert. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 werden am 20. April 2017 veröffentlicht.

Stratec projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Die Partner sind überwiegend global agierende Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik-Industrie.

Redaktion MyDividends.de

