Ströer sieht sich gut aufgestellt für weiteres Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerber Ströer sieht sich aufgrund guter Bonität finanziell "exzellent" für Wachstum aufgestellt. Dabei wolle er den Fokus künftig auf organisches Wachstum richten, aber auch günstige Gelegenheiten für Zukäufe nutzen, sagte Finanzvorstand Bernd Metzner Euro am Sonntag. Für das organische Umsatzwachstum habe man sich einen Zielkorridor von jährlich fünf bis zehn Prozent gesetzt.

Für Akquisitionen stünden der Ströer SE & Co KGaA ausreichend Mittel zur Verfügung. "Wir verfügen mit unseren weiter verbesserten Kreditlinien von bis zu 700 Millionen Euro sowie einer für 2017 erwarteten Innenfinanzierungskraft von über 320 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen über größtmögliche Flexibilität", sagte der Manager der im MDAX notierten Gesellschaft.

February 26, 2017

