Studie: Die meisten Strom- und Gaskunden bleiben Lieferanten treu

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz großer Sparmöglichkeiten wechseln die meisten Strom- und Gaskunden in Deutschland nicht regelmäßig ihren Anbieter. Bei Gas haben sich nach repräsentativen Umfragen 22 Prozent der Haushalte in den vergangenen vier Jahren einen neuen Lieferanten gesucht, bei Strom sind es 45 Prozent. Viele Kunden sind mit ihrem Anbieter zufrieden - teilweise gaben sie auch an, dass sie keine Lust darauf haben, sich mit einem Wechsel auseinanderzusetzen.

"Gaskunden können mit einem Anbieterwechsel bis zu mehrere hundert Euro im Jahr sparen", sagte Thomas Engelke, Energieexperte des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, als Auftraggeber der Umfrage am Freitag. Stromkunden nutzten ihre Möglichkeiten schon besser. Wettbewerb sei auch auf dem Fernwärmemarkt notwendig./bf/DP/jha