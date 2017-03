Studie: Frauenquote im Aufsichtsrat könnte Entscheidungen verbessern

KIEL (dpa-AFX) - Ein Frauenquote in Aufsichtsräten kann zu einer besseren Qualität von Entscheidungen führen - nämlich dann, wenn die Männerdominanz dadurch abgemildert oder sogar ausgeglichen wird. Zu diesem Ergebnis kommen Verhaltensökonomen des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel in einer empirischen Studie. In einem Experiment wurden die Entscheidungen von Gruppen bestehend aus drei Personen mit jeweils unterschiedlicher Geschlechterzusammensetzung analysiert. Eine Entscheidung werde verzerrt, wenn ein Geschlecht in der Gruppe deutlich überrepräsentiert ist, teilte das IfW am Dienstag mit. Je höher der Anteil männlicher Gruppenmitglieder, desto riskanter ist eine gemeinsame Entscheidung. Umgekehrt ist die Risikobereitschaft einer Gruppe umso geringer, desto mehr weibliche Mitglieder sie hat.

Reine Männergruppen sind demnach sogar zu höherem Risiko bereit, als es jedes einzelne Gruppenmitglied für sich gewesen wäre. Frauengruppen treffen hingegen weniger riskante Entscheidungen, als jedes einzelne Mitglied für sich genommen bereit gewesen wäre. "Beides ist nicht optimal", sagte der Leiter des Forschungsbereiches "Sozial- und verhaltensökonomische Ansätze zur Lösung globaler Probleme" am IfW, Ulrich Schmidt. "Männergruppen riskieren wider besseren Wissens zu viel, Frauengruppen lassen wider besseren Wissens Chancen ungenutzt." Seiner Ansicht nach, führt auch in der Praxis eine bessere Durchmischung in den relevanten Gremien zu qualitativ besseren Entscheidungen./gyd/DP/she