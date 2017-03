Studie - US-Banken hängen europäische Rivalen ab

Frankfurt (Reuters) - Die Schere zwischen europäischen und amerikanischen Banken klafft immer weiter auseinander.

So mussten Europas Geldhäuser 2016 einen Gewinnrückgang um 20 Prozent hinnehmen, während die großen US-Institute ihre Führungsposition ausbauten und den Gewinn nochmals um fünf Prozent steigern konnten, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) hervorgeht. "Die Gewinnsituation der europäischen Top-Banken hat sich im vergangenen Jahr verschlechtert, nachdem sie sich in den Vorjahren noch - auf niedrigem Niveau - leicht positiv entwickelt hatte", sagte EY-Branchenexperte Dirk Müller-Tronnier. "Einige große europäische Institute mussten erhebliche Gewinneinbußen aufgrund von Abschreibungen und Restrukturierungskosten hinnehmen, aber auch im operativen Kerngeschäft läuft es nicht rund."

Das Konzernergebnis der zehn größten europäischen Häuser lag 2016 demnach bei insgesamt 24,5 Milliarden Euro. Die US-Rivalen erwirtschafteten hingegen einen Gewinn von umgerechnet 116,3 Milliarden Euro. Auch beim Eigenkapital verzeichneten die europäischen Anbieter Einbußen um drei Prozent auf 824 Milliarden Euro, während die US-Institute es um sechs Prozent auf umgerechnet 1,15 Billionen Euro steigern konnten.

Belastend wirkten sich vor allem Rechtsstreitigkeiten aus: Die zehn größten europäischen Banken mussten gut 9,8 Milliarden Euro an Strafzahlungen leisten, ein Prozent mehr als im Jahr zuvor. In den USA stieg die Summe sogar um 53 Prozent auf umgerechnet 11,3 Milliarden Euro.

US-BANKEN DÜRFTEN VON STEIGENDEN ZINSEN PROFITIEREN

In den kommenden Monaten und Jahren dürfte sich laut Müller-Tronnier der Abstand noch vergrößern: "Die Deregulierungspläne der neuen US-Regierung versprechen niedrigere Regulierungskosten, die geplante Steuerreform könnte zu einer niedrigeren Steuerbelastung führen, und der Zinsanstieg in den USA bietet den Banken die Chance auf höhere Einnahmen im Zinsgeschäft." In Europa hingegen seien weitere Regulierungsschritte bereits angekündigt, eine kurzfristige und spürbare Erhöhung des Zinsniveaus im Euro-Raum sei nicht zu erwarten. Zudem bessere sich die konjunkturelle Situation nur langsam. "Die Schere zwischen den US-amerikanischen und den europäischen Banken wird in diesem Jahr wohl weiter aufgehen - zumal die Möglichkeiten der europäischen Banken zur Ertragssteigerung angesichts der hohen regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen inzwischen sehr begrenzt sind."