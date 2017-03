Superior Industries kündigt 18 Cents Dividende an

Der amerikanische Hersteller von Aluminium-Felgen, Superior Industries International Inc. (ISIN: US8681681057, NYSE: SUP), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 18 US-Cents je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 18. April 2017 (Record date: 4. April 2017).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,72 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 26,25 US-Dollar (Stand: 3. März 2017) ergibt dies eine Dividendenrendite von 2,74 Prozent.

Superior Industries wurde 1957 von Louis L. Borick in Los Angeles gegründet. Heute befindet sich der Firmensitz in Southfield, im US-Bundesstaat Michigan.

Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn mit 0,38 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 683,56 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

