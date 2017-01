TABELLE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar

=== Geschäfts- Lage- Erwartungen klima beurteilung Januar 109,8 116,9 103,2 PROGNOSE 111,3* 117,0 105,7

2016 Dezember 111,0 116,7r 105,5r November 110,4 115,6 105,4r Oktober 110,5 115,1 106,0 September 109,5 114,8 104,5 August 106,3 113,0 100,1 Juli 108,3 114,9 102,2r Juni 108,8r 114,8 103,0 Mai 107,9 114,4 101,8 April 106,8 113,5 100,6 März 107,0 114,1r 100,4 Februar 106,0 113,3r 99,1 Januar 107,3r 112,4r 102,3 === - r = revidiert

- * Die Konsensprognosen zu den ifo-Komponenten können beim Einsetzen

in die Formel für den "Headline"-ifo einen geringfügig anderen Wert

als die Konsensprognose für den "Headline"-ifo ergeben

- Basis 2005 = 100

- saisonbereinigte Werte

- Quelle Daten: ifo Institut für Wirtschaftsforschung

- Webseite: www.ifo.de

Die nächsten Veröffentlichungstermine:

22.02.2017 - Februar-Daten

27.03.2017 - März-Daten

24.04.2017 - April-Daten

23.05.2017 - Mai-Daten

26.06.2017 - Juni-Daten

25.07.2017 - Juli-Daten

25.08.2017 - August-Daten

25.09.2017 - September-Daten

25.10.2017 - Oktober-Daten

24.11.2017 - November-Daten

19.12.2017 - Dezember-Daten

