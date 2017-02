TAGESVORSCHAU/10. Februar 2017

=== 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm *** 10:00 IT/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,2% gg Vj 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -11,6 Mrd GBP zuvor: -12,2 Mrd GBP *** 10:30 GB/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der Amtswechselfeier in der Hauptverwaltung Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,5

- EU/Ratingüberprüfung für Slowakei (Fitch), Schweden (Fitch), Tschechien (Moody's), Frankreich (Moody's), Italien (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 10, 2017

