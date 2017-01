TAGESVORSCHAU/11. Januar 2017

===

09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November *** 10:00 DE/ifo, Insee, Istat, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone *** 10:00 FR/Airbus Group, Jahres-PK der Flugzeugsparte, Paris *** 10:30 GB/Handelsbilanz November PROGNOSE: -11,0 Mrd GBP zuvor: -9,7 Mrd GBP *** 10:30 GB/Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/-1,1% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November 12:00 DE/Bundesinnenminister de Maiziere und BAMF-Chef Weise, PK zu Asylzahlen im 4. Quartal sowie Gesamtjahr 2016, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:00 US/PK des künftigen Präsidenten Trump, New York 18:00 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede beim Festakt "70 Jahre Europa-Union Deutschland", Berlin 19:20 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

