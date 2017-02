TAGESVORSCHAU/16. Februar 2017

=== *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Jahresergebnis, Mannheim *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis, Paris 07:30 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 4Q (10:00 PK), Wien *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q 08:00 DE/Unitymedia GmbH, Ergebnis 4Q, Köln 09:00 DE/Bundestag, Untersuchungsausschuss zum Abgas- Skandal, Anhörung von Bundesverkehrsminister Dobrindt, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK, Frankfurt 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Bundestag, NSA-Untersuchungsausschuss, Anhörung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Untersuchungsausschuss "Cum/Ex-Geschäfte", Anhörung von Bundesfinanzminister Schäuble, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 19. Januar *** 13:30 EU/EZB, Veröffentlichung Bilanz 2016 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +17,8 zuvor: +23,6 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +11,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,1% gg Vm; vorläufig -0,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 243.000 zuvor: 234.000 *** 15:00 NL/EZB-Direktor Coeure, Rede an der Universität von Maastricht *** 15:30 DE/G20, Treffen der Außenminister (bis 17.2.), Bonn

- DE/Gewerkschaften Verdi, DBB Beamtenbund, GEW und GDP, Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer (bis 17.2.), Potsdam

February 16, 2017 00:01 ET (05:01 GMT)

