TAGESVORSCHAU/17. März 2017

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:00 SE/Scania AB, Jahresergebnis, Södertälje 07:30 LU/SAF-Holland SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 09:00 DE/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 18.3.), Baden-Baden 09:00 DE/DIHK, Konferenz zu "Chancen und Herausforderungen unter der neuen US-Regierung", Berlin 10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK, Stuttgart *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 11:30 DE/Willis Towers Watson, PG zu "Vorstandsvergütung im Dax 2016", Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,4% zuvor: 75,3% *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,5 zuvor: 96,3 16:00 DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, PK anlässlich der AR-Sitzung, Berlin *** 16:20 US/Bundeskanzlerin Merkel, Antrittsbesuch bei Präsident Trump, 18:20 gemeinsame PK, Washington

*** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfung für Österreich (S&P), Zypern (S&P), Dänemark (S&P), Finnland (S&P), Luxemburg (S&P), Portugal (S&P), Russland (S&P), Estland (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2017 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 00 AM EDT 03-17-17