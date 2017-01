TAGESVORSCHAU/19. Januar 2017 - vorläufige Fassung

=== 07:20 NL/Ahold Delhaize NV, Trading Statement 4Q, Zaandam *** 10:00 DE/Bundestag, Untersuchungsausschuss zum Abgas-Skandal, Anhörung von Ex-VW-Chef Winterkorn, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 247.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +15,8 zuvor: revidiert +19,7; vorläufig +21,5 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: +10,1% gg Vm zuvor: -18,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,9% gg Vm; vorläufig -4,7% gg Vm *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 20:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Solano Eonomic Development Corp, Fairfield 22:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC) bei der Rhode Island Society of Certified Public Accountants, Cranston *** 22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q, Armonk === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

