TAGESVORSCHAU/2. Februar 2017

=== *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo *** 07:00 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis, Amsterdam *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Präsentation zur Erneuerungsrunde, Hannover *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Daimler AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK), Stuttgart *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2016, Baar *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% *** 13:15 SI/EZB-Präsident Draghi, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und Banka Slovenije, Ljubljana 14:00 DE/Bundesbank, Konferenz "25 Jahre Maastricht-Vertrag: Erwartungen, Bilanz und Perspektiven", Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 251.000 zuvor: 259.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +3,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

*** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar *** - TR/Bundeskanzlerin Merkel zu Gesprächen in der Türkei, Ankara *** - GB/Regierung, Vorstellung des "Weißbuches" mit den Plänen für den Brexit, London - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2017 00:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 01 AM EST 02-02-17