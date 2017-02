TAGESVORSCHAU/24. Februar 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Ludwigshafen 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid 08:30 DE/Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft und Deutsch- Russische Auslandshandelskammer, Jahresauftakt-PK, Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 100 zuvor: 100 09:30 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London *** 11:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Februar PROGNOSE: 104,5 zuvor: 104,8 *** 11:00 IT/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 108,9 zuvor: 108,8 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +5,8% gg Vm zuvor: -10,4% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 96,0 1. Umfrage: 95,7 zuvor: 98,5 *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Januar

*** - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Thema u.a. Vergütungssystem, Wolfsburg - EU/Ratingüberprüfung für Griechenland (Fitch), Ungarn (S&P), Österreich (Moody's), Deutschland (Moody's), Griechenland (Moody's), Lettland (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 52 AM EST 02-23-17