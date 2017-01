TAGESVORSCHAU/25. Januar 2017

=== *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel *** 07:10 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 106 zuvor: 106 09:00 DE/Handelsblatt, Jahrestagung Energiewirtschaft, u.a. Rede von Eon-Chef Teyssen (09:15), Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 111,3 zuvor: 111,0 Lagebeurteilung PROGNOSE: 117,0 zuvor: 116,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 105,7 zuvor: 105,6 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung zum Tarifeinheitsgesetz (seit 24.1.), Karlsruhe 10:00 DE/Transparency International, PK zur Vorstellung des Korruptionswahrnehmungsindex 2016, Berlin 10:30 DE/IG Metall, Jahres-PK, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Jahres-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 12:00 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Sondersitzung, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford *** 13:30 DE/Bundesbank und Bundesfinanzministerium, G20-Fachkonferenz " Digitalisierung ", Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann (14:15), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Schäuble, Wiesbaden *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park *** 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, PK zum Jahreswirtschaftsbericht 2017, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: +0,3 Punkte zuvor: -0,2 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 22:01 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

January 24, 2017

