TAGESVORSCHAU/28. Dezember 2016

=== 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 3Q *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 107,5 zuvor: 107,9 *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Dezember PROGNOSE: 102,0 zuvor: 102,0 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

