TAGESVORSCHAU/28. Februar 2017

===

*** 07:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK in Düsseldorf), Essen *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis, Salzgitter 07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis, Dettingen *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 PK), Wien *** 08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q, Amsterdam 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Dezember 20 Städte PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 53,5 zuvor: 50,3 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 112,0 zuvor: 111,8 18:45 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Midwest City 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Handelskammer von Santa Cruz 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich

*** - DE/Stellenindex BA-X Februar === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2017 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 05 AM EST 02-28-17