TAGESVORSCHAU/29. März 2017

=== 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt), Amberg *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Bad Vilbel 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,1% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,0% gg Vj *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 101 zuvor: 100 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor März PROGNOSE: 106,5 zuvor: 106,3 *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 106,6 zuvor: 106,6 10:30 DE/Solarworld AG, BI-PK, Bonn *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Kommission, PK von Wettbewerbskommissarin Vestager (voraussichtlich zur Ablehnung der Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange), Brüssel 11:00 DE/Centrum für Europäische Politik (cep), PG zum Thema: "Wie geht Brexit?", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:20 DE/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz des Official Monetary and Financial Institutions Forum, Frankfurt 15:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim CDU/CSU-Kongress zum Thema: "Innovationsstandort Deutschland", Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:30 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Boston Economic Club *** 18:50 EU/EZB-Direktor Praet, Rede bei einem Symposium der Havard Law School, Frankfurt 19:15 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** 21:00 DE/Treffen Koalitionsausschuss, Berlin

*** - GB/Premierministerin May beantragt offiziellen EU-Austritt, anschließend Rede vor dem Parlament, London

=== - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2017 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 07 AM EDT 03-29-17