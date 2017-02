TAGESVORSCHAU/3. Februar 2017

=== *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 4Q, Koblenz 09:00 DE/Daimler AG, Analysten- und Investorenkonferenz, Stuttgart *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 54,3 *** 10:00 EU/Informelles Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Valletta *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 54,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,8 zuvor: 56,2 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis, Turin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +156.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,39% gg Vm 15:15 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Prairie State College, Olympia Fields *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,9 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,2 Punkte

