TAGESVORSCHAU/3. März 2017

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 54,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 53,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 54,4 *** 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 54,9 zuvor: 54,5 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 55,6 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 56,5 Punkte 16:15 US/Fed, Reden von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) und von Richmond-Fed- Präsident Lacker (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) sowie um 18:30 von Fed-Gouverneur Fischer (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim US Monetary Policy Forum, New York 18:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Yale University, New Haven *** 19:00 US/Fed-Chefin Yellen, Rede beim Executives' Club of Chicago *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse, Frankfurt

- TN/Bundeskanzlerin Merkel reist nach Tunis - EU/Ratingüberprüfung für Frankreich (Fitch), Litauen (S&P), Schweden (S&P), Belgien (Moody's), Ungarn (Moody's), Luxemburg (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

March 03, 2017 00:06 ET (05:06 GMT)

